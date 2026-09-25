Haberler

DMM, elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi iddialarının asılsız olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DMM, Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni vergi sistemi getirileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İlgili kurumların gündeminde kilometre veya mesafe bazlı bir vergi çalışması bulunmadığını belirten DMM, asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik algı oluşturma amacı güden paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik algı oluşturma amacı güden paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunda spekülasyon oluşturmaya ve vatandaşlarımız nezdinde bilgi kirliliğine yol açmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi; sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu! 2 kişi yakalandı

Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı

ABD'yi karıştıran görüntü

Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Burak Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 7 ülke dikkat çekti

Kürsüye çıkınca salon boşaldı, yerinden kalkmayan 7 ülke dikkat çekti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı

TOKİ arsasıyla vurgun yaptılar! Dudak uçuklatan miktar
İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
Ünlü oyuncu Susan Sarandon ve 103 kişi New York'ta Netanyahu protestosunda gözaltına alındı

Oscar ödüllü yıldız Netanyahu protestosunda gözaltına alındı
Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

Ne yaptın Vedat? UEFA'nın kararı bekleniyor