DMM: 'Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşması Türkiye lehine'

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine olmadığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu bilgilerin dezenformasyon amacı taşıdığını açıkladı. Anlaşma ile Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak ve 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleri kurulacak.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine hiçbir maddesi bulunmadığı' iddialarının dezenformasyon girişimi olduğunu bildirdi.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, 'Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine hiçbir maddesi bulunmadığı' iddiaları kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açık bir dezenformasyon girişimidir. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma kapsamında; ülkemize yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak olup, Sivas ve Karaman'da kurulacak 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleriyle 2.1 milyona yakın hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. Projelerin finansmanı yatırımcı şirket ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacak, Türkiye için herhangi bir yatırım maliyeti oluşmayacaktır. Projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartı bulunmakta; Türkiye tarihinin en düşük elektrik alım fiyatlarından biri uygulanırken, santral arazilerinin mülkiyeti tamamen Türkiye'de olacaktır. Hem yapılan anlaşmalar hem de söz konusu projelerde Türk personellerle birlikte yer alacak yabancı personeller ülkemizdeki hukuka ve mer'i mevzuattaki düzenlemelere tabi olacaktır. Resmi açıklamalar ve anlaşma detayları ortadayken; ülkemizin enerji arz güvenliğine, üretimine ve ekonomisine katkı sağlayacak yatırımları hedef alan kara propaganda faaliyetlerine itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
