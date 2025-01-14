Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Zorluoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" fotoğrafını seçen Vali Zorluoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" karesini oyladı.

Zorluoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt" fotoğrafına oy verdi.

Vali Zorluoğlu, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasının geleneksel hale geldiğini belirterek, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların dünya genelinde yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bu yıl oylamada yer alan fotoğrafların da birbirinden ilginç ve kaliteli olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Fotoğrafların içinden seçim yaparken zorlandık. Maalesef 2024 yılında gerek Gazze'de gerek başka yerlerde yaşanan zulümlere ilişkin de fotoğraflar vardı. Özellikle çocukların içerisinde bulunduğu zorluklardan da ben çok etkileniyorum. Ama hayatın diğer güzel taraflarına yönelik de güzel fotoğraflar gördük ve seçimlerimizi yaptık. Ümidim ve temennim, bundan sonraki yıllarda güzel fotoğraflarla seçim yapalım. Zulümlerin, eziyetlerin, işkencelerin son bulduğu bir dünya olsun. Önümüzdeki yıllarda öyle fotoğraflarla karşılaşmayalım." dedi.

Anadolu Ajansının bir asrı aşan tarihe ve birikime sahip olduğuna işaret eden Zorluoğlu, sadece fotoğraflarıyla değil, haberleri ve yayınlarıyla da ulusal ve uluslararası alanda haberciliğin önemli adreslerinden biri olduğunu kaydetti.