Diyarbakır Milletvekili Ataman, Yeni Atanan Yetkililere Ziyarette Bulundu

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, bazı kurumlara ziyarette bulundu.

Ataman, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan İrfan Tekin'i ziyaret etti.

Tekin'e yeni görevinde başarı dileyen Ataman, kurumda yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin'i de ziyaret eden Ataman, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Öztekin de kurumun faaliyetleri ve projelerine ilişkin bilgi verdi.