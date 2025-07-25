Diyarbakır Milletvekili Ataman, Yeni Atanan Yetkililere Ziyarette Bulundu

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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atanan İrfan Tekin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin'i ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı diledi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, bazı kurumlara ziyarette bulundu.

Ataman, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanan İrfan Tekin'i ziyaret etti.

Tekin'e yeni görevinde başarı dileyen Ataman, kurumda yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin'i de ziyaret eden Ataman, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Öztekin de kurumun faaliyetleri ve projelerine ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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