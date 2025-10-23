Haberler

Diyarbakır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama


Diyarbakır merkezli düzenlenen 'Hipnoz' operasyonu sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurları dolandırmak için kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak para istedikleri belirlendi. Toplamda 450 milyon TL tutarında şüpheli işlem tespit edildi.

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen ve 'Hipnoz' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin mağdurları telefonla arayıp kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıtarak korkutma ve ikna yöntemleriyle para istedikleri belirlendi. Toplanan paraların 3 farklı banka hesabında dolaşıma soktuktan sonra kripto para hesaplarına aktarıldığı, ardından tekrar banka hesabına geçirilerek Şanlıurfa'da nakit olarak çekildiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplamda 450 milyon TL tutarında şüpheli işlem olduğu belirlendi.

13 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

Şüphelilerin Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ'da belirlenen adreslerine, eş zamanlı 'Hipnoz' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

