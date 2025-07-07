Diyarbakır Merkezli Bungalov Dolandırıcılığı: 6 Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır merkezli 5 ilde bungalov kiralama vaadiyle 105 kişiyi dolandıran 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 636 bin 893 lira dolandırdığı ve 173 milyon lira işlem hacmine sahip oldukları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte bungalov kiralama ilanları vererek ülke genelinde dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İncelemede; 105 kişinin toplam 636 bin 893 lira dolandırıldığı ve MASAK raporuna göre şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Ekipler, 1 Temmuz'da Diyarbakır, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi, 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.