Diyarbakır Havalimanı'nda Pist Onarımı Yapılıyor

Diyarbakır Havalimanı'nda Pist Onarımı Yapılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Havalimanı pistinde tespit edilen çatlak için onarım çalışmaları başladı. Uçuş emniyeti amaçlı olarak pistin 30 Mayıs 2025'te onarımının tamamlanması bekleniyor.

HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, pistte tespit edilen çatlak için başlayan onarımın saat 00.01'de tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilerek, "29 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.30'da, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında Diyarbakır Havalimanı pistinde bir çatlak tespit edilmiştir. Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pist, gerekli NOTAM yayımlanarak uçuş trafiğine kapatılmıştır. Tespit edilen sorunun giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına ivedilikle başlanmış olup, çalışmaların 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 00: 01'de tamamlanması öngörülmektedir. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale dönecektir" denildi.

Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük

Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım belli oldu
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Bingöl depremi sonrası Naci Görür'den jet yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu

Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza

Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulundu

Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde girişimde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.