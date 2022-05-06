Diyarbakır'dan ilk seferine çıkan raybüs Batman'da törenle karşılandı

Diyarbakır'dan ilk seferine başlayan raybüs, Batman'da törenle karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Diyarbakır-Batman Bölgesel Treni'nin ilk seferine başlaması dolayısıyla Batman Garı'nda tören yapıldı.

Diyarbakır ile Batman arasında günlük karşılıklı 4 sefer yapacak raybüsün hizmete başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, TCDD Taşımacılık AŞ Malatya Bölge Müdürü Muzaffer Koç, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesilmesinin ardından Vali Şahin ve beraberindekiler Diyarbakır'dan yola çıkan ve Batman'a ulaşan yolcuları karanfillerle karşıladı.

Vali Şahin, raybüs seferlerinin Batman'a hayırlı olmasını diledi.

Batman ve Diyarbakır arasında büyük bir yolcu sirkülasyonu olduğunu belirten Şahin, seferlerde yenilenen tren setleriyle kalitenin artırıldığını söyledi.

Şahin, kalite artışıyla yolcu kapasitesinin de artacağına işaret ederek, yapılan çalışmalarla yolculuk sürenin de azalmasını beklediklerini aktardı.

AK Parti Batman Milletvekili Özdemir de böyle güzel bir güne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.