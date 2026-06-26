Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "yasa dışı bahis" ve "sanal kumar" amacıyla kullanılan 8 farklı site üzerinden elde edilen paraların nakline aracılık eden ve elde edilen suç gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına çıkarılmasını sağlayan 24 şüpheli tespit edildi.

Banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacimlerinin 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 lira olduğu belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 24 şüpheli tutuklandı.