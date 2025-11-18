Diyarbakır'da Nar Ekşisi Üretimi Kadınların Emeğiyle Devam Ediyor

BESTAMİ BODRUK/BİLAL ÇELİKTEN - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Akdeniz ikliminin hakim olduğu kırsal Geçit Mahallesi'nde üretilen narın nar ekşisine yolculuğu başladı.

Karakaya Baraj Gölü kıyısında yer alan mikroklima iklim yapısına sahip kırsal mahalle, nar üretimiyle hem ilçe hem de kent ekonomisine katkı sunuyor.

Ekim ayının sonuna doğru başlayan hasatta ağaçlardan toplanan narlardan çatlamamış olanların büyük bölümü meyve suyu üretimi için fabrikalara gönderilirken, bir kısmı da kışın tüketilmek üzere balkonlara asılıyor.

Çatlayan narlar ise kadınlar tarafından değneklerle dövülerek taneleri ayıklanıyor.

Ardından çuvallara doldurulan nar taneleri ezilerek suyu çıkarılıyor. Kadınlar, elde ettikleri nar suyunu, kurulan kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatarak nar ekşisine dönüştürüyor.

Akdeniz iklimine sahip kırsal mahallede imece usulü nar ekşisi mesaisi, kasım sonuna kadar devam ediyor.

"Geçit narını ve nar ekşisini herkesin tatmasını istiyoruz"

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, AA muhabirine, her yıl ortalama 1400 ton nar üretimi yapılan kırsal Geçit Mahallesi'nin ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yörede yetişen narın çok kıymetli olduğunu, sofralık ve nar ekşisi için üretim yapıldığını anlatan Akmeşe, "Kadınlarımızın yaptığı nar ekşisi şişeleniyor ve yurt içinde satılıyor. Burada kadınlarımızın çok emeği var. Üretiminden nar ekşisi yapımına kadar büyük bir emek var. Çüngüş'teki Geçit narını ve nar ekşisini herkesin tatmasını istiyoruz." dedi.

Akmeşe, çiftçilere üretimden pazarlamaya birçok aşamada Kaymakamlığın yanı sıra Belediye olarak destek sağladıklarını ifade ederek, hem ilçede düzenledikleri festivalde hem de farklı şehirlerde yapılan tanıtım etkinliklerinde kurdukları stantlarda kadınların emeğini tanıtıp, nar ekşisini pazara sunduklarını kaydetti.

"Yüzde 100 doğal ürünler"

Geçit Mahallesi muhtarı Turgay Toğrul da uzun yıllardır yörede sofralık ve sulu olmak üzere iki çeşit nar yetiştirdiklerini belirtti.

Üretim kapasitelerinin her geçen yıl arttığını anlatan Toğrul, "Kargo ya da doğrudan alımla hemen hemen tüm illere narımız gidiyor. Sulu narımızı da Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Eşi benzeri olmayan bir nar suyumuz var. Sulu narın bir kısmını fabrikalara da gönderiyoruz, bir kısmını ise burada kadınlarımızla işliyoruz. Hiçbir katkı maddesi girmiyor. Yüzde 100 doğal ürünler." diye konuştu.

Gece gündüz mesai

Yörede yaşayan 70 yaşındaki Bezar Toğrul, bahçelerdeki ağaçlarda doğal gübre ve ilaç kullanmadan geleneksel yöntemlerle nar yetiştirdiklerini söyledi.

Hem nar üretimi hem de nar ekşisi yapımı için kadınlar olarak büyük emek verdiklerini dile getiren Toğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Olgunlaşan narlar çatlıyor, biz de topluyoruz ve eve getiriyoruz. Tanelerini değnekle döküyoruz. Suyunu çıkarıp kaynatıyoruz. Kaynama sırasında sürekli köpüğünü alıyoruz. Zor bir iş. Ağaçların tepesinden inene kadar akla karayı seçiyoruz. Narları gündüz topluyoruz, geceleri de tanelerini döküyoruz. Tekrar gündüz suyunu kaynatıyoruz. Gece kaynatırsak köpüğünü iyi alamayız. Yağmur çamur olmadan yetiştirmeye çalışıyoruz. Büyük ve zorlu bir emekle hazırladığımız nar ekşisi her derde deva ve doğal."