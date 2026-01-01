Haberler

Diyarbakır'da kar esareti

Diyarbakır'da kar esareti
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Yeni Hal'de kar ağırlığı nedeniyle bazı iş yerlerinin çatısı çöktü, 13 araç zarar gördü. Ayrıca, Oğlaklı Mahallesi'nde bir yolcu otobüsü kaygan yolda kaldı.

SEBZE HALİNDE BAZI ÇATILAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Yeni Hal'de bazı iş yerlerinin çatısı, üzerlerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatıların altındaki 13 araçta hasar meydana geldi.

Öte yandan Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde yolcu otobüsü yolda kaldı. Ambulansın kaygan yolda ilerlemekte güçlük çektiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Gıyasettin TETİK/Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

