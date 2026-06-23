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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı, çok sayıda kaçak sigara ve elektronik eşya ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonlarda, 14 bin 988 paket kaçak sigara, 700 puro, 410 paket ısıtılmış tütün mamulü, 16 elektronik eşya ve 8 cep telefonu ele geçirildi, 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
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