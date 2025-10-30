Haberler

Diyarbakır'da Jandarmadan Av Sezonu Bilgilendirmesi

Diyarbakır'da jandarma ve muhtarlar, 2025-2026 av sezonu hakkında bilgilendirildi. Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, katılımcılara avcılıkla ilgili bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Diyarbakır'da jandarma personeli ve muhtarlara av sezonu hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi (HAYDİ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri ve mahalle muhtarlarını 2025-2026 yılı av sezonu ile ilgili "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında bilgilendirdi.

Çalışmada, jandarma personeli ve muhtarlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

