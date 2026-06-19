Diyarbakır'da ipek böcekçiliği eğitimi alan kursiyerlere sertifika verildi

Diyarbakır'da Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Uygulamalı İpek Böcekçiliği Eğitimi"ni tamamlayan kursiyerler için sertifika takdim töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 15-17 Haziran'da gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da üretilen yaş koza ve ipek böcekçiliğinin bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın ipek böcekçiliğinde Türkiye genelindeki konumuna ve üretim potansiyeline dikkati çeken Çelik, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yeni projelerin hayata geçirilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da kentte ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakanlığın destekleri sayesinde üretimin önemli ölçüde arttığını belirten Alan, Diyarbakır'ın Türkiye yaş koza üretiminde lider konuma ulaştığını dile getirdi.

İpekli dokuma kültürünün yeniden canlandırılmasıyla kadınların üretime katılımının desteklendiğini vurgulayan Alan, sektörün kırsal kalkınma ve istihdama katkı sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Dokuz ilden eğitime katılan kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene, Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Arı Üreticileri Birliği Başkanı Fahri Saylak, Kulp Koza Üreticileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mizbah Çaçan, Kulplu Kadınlar Kooperatifi Başkanı Derya Gülaydın, Bursa Koza Birlik Başkanı Abdullah Kaya, Kulp Koza Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık, Hayvancılık Genel Müdürlüğü İpek Böceği Çalışma Grup Sorumlusu Ziraat Mühendisi Gönül Öztürk ile Bursa, Bilecik ve Alanya'dan kooperatif temsilcileri katıldı.