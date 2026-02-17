Haberler

Diyarbakır merkezli fuhuş operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli düzenlenen fuhuş operasyonlarında 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. 5 masaj salonunda fuhşa yer sağlandığı, eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından incelenen hesaplarında 68 milyon lira işlem hacmi belirlendi.

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele kapsamında 5 masaj salonu ve 18 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.

Çalışmada, görünüşte "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde fuhşa yer ve imkan sağlandığı, reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin edilerek organize şekilde hareket edildiği tespit edildi.

"Kadraj" adıyla Diyarbakır, Samsun ve İstanbul'da belirlenen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı."

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü için yurt dışına çıkış yasağı ve 2'si için konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, zanlılara ait hesaplarda yaklaşık 68 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
