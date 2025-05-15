Diyarbakır'da Dolu Felaketi: Bağ ve Bahçeler Zarar Gördü

Diyarbakır'da Dolu Felaketi: Bağ ve Bahçeler Zarar Gördü
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki bağ, bahçe ve ağaçları olumsuz etkiledi. Çiftçiler, yaşanan zararın ardından ne yapacaklarını bilemediklerini ifade etti.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle, kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki bazı bağ ve bahçeler ile ağaçlar zarar gördü.

Silvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından, kırsal Boyunlu Mahallesi'nde dolu yağdı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle bazı bağ ve bahçeler ile ağaçlar zarar gördü. Çiftçi Muhittin Simpil, "Bugün saat 14.30'da bir anda hava karardı, ardından gökyüzü ceviz büyüklüğündeki dolularla adeta yere indi. Yaklaşık 20 dakika süren bu yağış, bütün emeğimizi aldı götürdü. Bağlarımız, sebze bahçelerimiz mahvoldu. Üzüm, domates, biber, her şey darmadağın oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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