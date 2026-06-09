Diyarbakır'da çiftçiler 7 ay önce ektikleri arazilerde sandalla geziyor

Diyarbakır'da çiftçilerin Batman Baraj Gölü havzasında 7 ay önce buğday ve mercimek ekimi yaptıkları arazilerin bir bölümü mevsimsel yağışlarla adeta göle döndü.

Diyarbakır ve Batman arasında Batman Çayı üzerinde tarımsal sulama ve elektrik üretimi amacıyla 1986 yılında yapımına başlanan Batman Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) 14 Kasım 2003 tarihinde işletmeye alınarak faaliyete geçti.

Baraj gölü havzasındaki su, son yıllarda yağış azlığı, küresel ısınma ve buharlaşmanın da etkisiyle büyük oranda çekildi.

Bölgedeki çiftçiler suların çekildiği arazileri buğday ve mercimek ekimi yaparak tarıma kazandırdı.

Kış aylarında düşen kar ve yağmur ile ilkbaharda etkili olan yağış sayesinde baraj havzasında su seviyesi zaman içinde artış gösterdi.

Ektikleri ürünlerin bir bölümü sular altında kalan çiftçiler traktörle giremedikleri tarlalarda sandalla gezmeye başladı.

Tarımsal üretim yapılan arazilerin su altında kaldığı yerleşim yerleri arasında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal Yayık Mahallesi de bulunuyor.

Kırsal mahallede üretim yapan çiftçilerin ekinlerini kontrol etmek amacıyla su altında kalan arazileri sandalla gezmesi dronla görüntülendi.

"55 yaşındayım, böyle bir şey görmedim"

Çiftçilerden Necat Yılmaz, AA muhabirine, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da baraj gölü havzasındaki araziye boş kalmasın diye buğday ektiğini söyledi.

Kışın ve ilkbaharda düşen yağışlar nedeniyle buğday tarlalarının su altında kaldığını, arazinin bir bölümünü çizmeyle bir bölümünü sandalla gezdiklerini ifade eden Yılmaz, "55 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Hep çizmelerle dolaşıyoruz. Hayvanların peşine giderken bile yağmurluğumuzu götürüyoruz. Bir saat yağmur yağıyor bir saat güneşli oluyor." dedi.

"Tarlalarda balıklar da geziyor"

Muhammed Salim Yılmaz da boş kalan arazileri tarıma kazandırmak için ekim yaptıklarını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kasım ayında buraları ektik. Bu yıl Allah'ın bereketi geldi, köylülerimizin ekinlerinin üçte biri su altında kaldı. Önceki yıllarda buralara traktörle geliyorduk, bu yıl kayıkla gelip tarlayı kontrol ediyoruz. Tarlalarda balıklar da geziyor. Bu durum balıklara da fırsat oldu. Sazan balıkları buğdayların arasında geziyor. Onlar da nasiplerini arıyorlar."