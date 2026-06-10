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Diyarbakır'da banka şubesine silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gece saatlerinde kapalı bir banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde gece saatlerinde kapalı olan banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 8 Haziran'da gece saatlerinde Sur ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Kapalı olan banka şubesine kimliği belirsiz 1 kişi tarafından tabancayla 3-4 el ateş edildi. Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, durumu polise bildirildi. Ekipler, banka çevresinde inceleme yaptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) üzerinden yapılan incelemede kurşunlama olayında tabancayı kullanan Ö.M. ile olaya karışan M.K. tespit edildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli, tutuklandı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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