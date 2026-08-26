Diyarbakır'da 35 bin kişi yüzme öğrendi

DİYARBAKIR'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında bu yıl yaklaşık 35 bin kişiye yüzme eğitimi verildi. Kentte yaz aylarında artan boğulma vakalarının önüne geçilmesi amaçlanan eğitimler, 15 havuzda ücretsiz olarak sürdürülüyor. Kırsal ilçelerde ise 6 yeni yarı olimpik havuzun yapımı devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Diyarbakır'da bu yıl yaklaşık 35 bin kişiye yüzme eğitimi verildi. Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi aştığı kentte, serinlemek için su kanalı, nehir ve göletlere girerek boğulma tehlikesi yaşayan çocuk ve gençlerin önüne geçilmesi amacıyla ücretsiz yüzme kursları düzenleniyor. Kent genelindeki 15 yüzme havuzunda sürdürülen eğitimlerden çocukların yanı sıra gençler, yetişkinler ve engelliler de yararlanıyor. Kurslarda bu alandaki yetenekleri keşfedilenler ayrıca spora kazandırılarak, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

HEM EĞİTİM HEM SPOR

Haftanın belirli günlerinde uzman antrenör ve yüzme eğitmenlerinin gözetiminde yaş gruplarına göre verilen eğitimlerde, çocuk ve gençlerin güvenli şekilde yüzmeyi öğrenmesi ve yaz tatilini spor yaparak geçirmesi hedefleniyor. Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam eden eğitimlere ilişkin bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, "Gençlik Spor Bakanlığı'mızın en büyük projelerinden bir tanesi bu, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesidir. Yaza hem hareketli giriyoruz hem de bu proje ile gençlerimize burada yüzme eğitimlerini veriyoruz. Diyarbakır genelinde bizim 15 havuzumuz var. 17 ilçemizdeki bütün vatandaşlarımıza, 15 havuzda bu sene 7'den 77'ye yaklaşık 35 bine yakın kişiye yüzme öğrettik" dedi.

'SPORCU YETİŞTİRİYORUZ'

Öztekin, "Bu dönemde çok fazla boğulma vakaları oluyor. Diyarbakır'da özellikle çok fazla boğulma vakası oldu. Buna da bir önlem için farklı projeler geliştirdik. Hem gençlerimiz hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz faydalanabiliyor. Ayrıca engellilerimiz var. Engellilere yönelik seanslarımız da var, onlar da bu havuzlarımızdan faydalanabiliyor. 40'ın üzerinde cankurtaranımız, 50'nin üzerinde de yüzme antrenörümüzle birlikte, uzmanlar eşliğinde eğitimlerimize devam ediyoruz. 15 havuzumuzdan bazıları portatif havuzdur. Ama biz Diyarbakır için yeterli olmadığını düşünüyoruz. ve şu anda dış ilçelerimizden, merkez ilçeleri haricinde 6 tane daha havuz yapıyoruz. Bu havuzlar yarı olimpik olacak ve yüzmenin, sporun, özellikle yüzme branşının hem sporcu anlamında arttırılması hem tabana yayılması hem de dediğimiz gibi boğulma vakalarının önüne geçmek için bu havuzları önemsiyoruz. Şu anda burada öğrencilerimize yan kulvarlarda yeni eğitimler verilirken, orta kulvarlarda yüzme öğrenip daha sonra müsabakalara katılmak isteyen öğrencilerimizi yetiştirerek, aynı zamanda ulusal ve uluslararası müsabakalar için sporcu yetiştiriyoruz" diye konuştu.

'SPORLA YATIP SPORLA KALKAN BİR İL'

Kentin genç nüfusunun spor faaliyetlerine katılımının yüksek olduğunu ifade eden Öztekin, "Diyarbakır, genç nüfusun çok olduğu bir il, Türkiye'de en ön sıralarda diyebiliriz. Bu anlamda biz de bu genç nüfusumuzla her türlü branşta faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Yüzme de bunlardan bir tanesi. ve Diyarbakır ili, gerçekten sporla yatıp sporla kalkan bir il. Futbol branşından basketboluna, yüzmesine, tekvandosuna, karatesine, her anlamda ne kurs açtıysak ne faaliyet gösterdiysek katılım çok yüksek oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı