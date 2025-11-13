Diyarbakır'da 1280 Çiftçiye 615 Ton Kırmızı Mercimek Tohumu Dağıtıldı

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen törende 1280 çiftçiye 615 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE)" kapsamında hayata geçirilen "Kırmızı Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" ile 17 ilçede 1280 çiftçiye toplam 615 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtımı dolayısıyla tören yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, kırmızı mercimeğin ana vatanının Mezopotamya olduğunu ve 1970'li yıllara kadar Diyarbakır'da bu ürünün çok iyi yetiştirildiğini belirtti.

Her geçen yıl ekim alanlarının azaldığını aktaran Alan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın yeni bitkisel üretim planlamasında münavebede kullanılacak yeni bir ürün olması nedeniyle mercimek, tekrar eski önemine kavuşacak. Yağışlarda ciddi bir azalma var. Bunu kabul etmek zorundayız. İşte bu nedenle mercimek gibi yağışa dayanıklı, aynı zamanda toprağı azotla zenginleştiren bir ürünü teşvik etmek çok stratejik bir adımdır. Hem toprağımızı dinlendireceğiz hem de kendi ana vatanında üretimi artırmış olacağız. Arazisi çok olan çiftçilere mümkün olduğunca az tohum, arazisi az olan küçük aile işletmelerine daha çok tohum vermeyi önceledik. Ayrıca kuzey ilçelerimize pozitif ayrımcılık yaptık. Amacımız, üretimin yaygınlaşması ve maksimum sayıda çiftçimizin bu projeden faydalanmasıdır."

Alan, basınçlı sulama destekleri, sıfır faizli krediler ve Silvan Barajı gibi projelerle çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.