Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Okulu Öğrencileri Derece Elde Etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ücretsiz spor okullarında eğitim gören Cimnastik Kulübü öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Cimnastik Müsabakalarında derece elde etti. Köşkler Spor Salonunda düzenlenen müsabakada, DBB sporcuları Emel Eslem Turgut birinci, Azra Neva Zengin üçüncü ve Hevin Rojvina Kurçak dördüncü oldu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ücretsiz spor okullarında eğitim gören Cimnastik Kulübü öğrencileri derece elde etti.
Diyarbakır Büyükkşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı spor faaliyetlerine devam eden sporcular, okullar arası düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Cimnastik Müsabakalarına katıldı.
Köşkler Spor Salonunda düzenlenen müsabakada, 38 sporcu performanslarını sergiledi.
Yarışmada, DBB sporcuları Emel Eslem Turgut birinci, Azra Neva Zengin üçüncü ve Hevin Rojvina Kurçak dördüncü oldu.