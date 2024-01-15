Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Madde Bağımlılığı Semineri Düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Konukevi Kız Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik "Madde bağımlılığına yönelik koruyucu önleyici" seminer düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezi, gençlere yönelik tütün, alkol ve uyuşturucunun sağlığa verdiği zararları anlatmak amacıyla koruyucu ve önleyici eğitim semineri gerçekleştirdi.

Madde Bağımlılığı Danışmanlık Destek Merkezinde görevli uzman psikolog Serap Çapraz, madde bağımlılığına karşı koruyucu önlemler ve yapılması gerekenleri öğrencilere kısa film ve slaytlarla anlattı.

Seminerler, akademi liselerde, bilgi evlerinde, kitap kahvelerde ve MEB okullarında devam edecek.