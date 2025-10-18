Diyarbakır 9. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) destekleriyle düzenlenen "Diyarbakır 9. Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, TÜYAP Fuarcılık Grubu'nun ülke ekonomisine, istihdamına, ihracatına, katma değer yaratan fuarlarıyla hizmet ettiğini söyledi.

TÜYAP'ın bugüne kadar 40'ın üzerinde sektörde fuarlar hazırlayan bir kurum olduğunu belirten Ersözlü, şunları kaydetti:

"Fuar düzenlediğimiz sektörler arasında kitap sektörü bizim için ayrı bir öneme sahip ve bu fuarlar bizim için çok kıymetli. TÜYAP grubu olarak bir sosyal sorumluluk, aynı zamanda çok önemli bir misyonu olan bir grup, kitap grubu. Gençlerimizin, çocuklarımızın hayal dünyasına dokunan, onların ufuklarını açan, kitap okuma alışkanlığını arttırma misyonuyla hazırladığımız fuarlardır. Kitapseverlerle yazarları, şairleri buluşturan çok önemli bir platform. Biz gücümüz yettiğince kitap fuarlarını düzenlemeye devam edeceğiz."

Bu yılki kitap fuarına yaklaşık 200 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığını kaydeden Ersözlü, fuar kapsamında 65 etkinlik yapılacağını, 400'ün üzerinde yazar, şair, sanatçının Diyarbakır'da kitapseverlerle buluşacağını bildirdi.

Ersözlü, "Fuarı, 200 binin üzerinde ziyaretçiyle kapatacağımızı öngörüyoruz, hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de fuarın Diyarbakır'ın yanı sıra bölgenin gelişimine katkı sunacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, davetliler stantları gezdi, yayınlarla ilgili bilgi aldı.

Açılışa, Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Fuar, 9 gün sürecek.