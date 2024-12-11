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Divriği Havaalanı Sivil Uçuşlara Hazırlanıyor

Divriği Havaalanı Sivil Uçuşlara Hazırlanıyor
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Sivas'ın Divriği ilçesinde, 83 yıl önce Nuri Demirağ tarafından inşa edilen havaalanı yeniden sivil uçuşlara açılmak üzere onarıma alınıyor. Vali Yılmaz Şimşek, incelemelerde bulunarak çalışmalara dair bilgi verdi. Açılışla birlikte ilçenin turizm potansiyelinin artması bekleniyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Nuri Demirağ tarafından 83 yıl önce inşa edilen havalimanının yeniden sivil uçuşlara açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Türkiye'de birçok ilklere öncülük eden ve havacılık denilince akla gelen ilk isimlerden Nuri Demirağ'ın, 1936 yılında yapımına başladığı ve 1941'de tamamladığı "Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı" olma özelliğini taşıyan, yeniden açılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvurusu kabul edilen Divriği Havaalanı'nda incelemede bulundu.

Şimşek, pistin yapımını üstlenen Divriğili iş insanı Aslan Küçükemre ve yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Pist alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şimşek, 27 metre genişliğinde ve 1300 metre uzunluğundaki pistin zemin altyapı çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirtti.

Nuri Demirağ tarafından 83 yıl önce yaptırılan pistin zaman içerisinde atıl katıldığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Buraya yine Divriğili iş insanımız Aslan Küçükemre tarafından el atıldı ve onarımı üstlenildi. Ekim ayında altyapısı bitti, inşallah önümüzdeki yıl üstyapısı yapılacak, betonu atılacak. Burası tekrar eski günlerine gelecek. Yapılacak piste maksimum 45-50 yolcu kapasiteli uçakların inmesi planlanıyor. İnanıyorum ki bu pist açıldığı zaman Divriği'de turizm anlamında önemli bir gelişme yaşanacak. Divriği daha ulaşılabilir ve ziyaretçilerin daha kolay geldiği bir yer olacak. İş insanımıza bu önemli hizmeti Divriği'ye kazandırdığı için teşekkür ediyorum. İş insanımız sadece pisti yaptırmıyor, diğer alanlarda da önemli hizmetlere girişmiş durumda. İlçeye iki konak kazandırdı, inşallah daha büyük otel yaptırma planı da var."

İş insanı Küçükemre de havacılık sektöründeki birçok kişinin yeniden sivil uçuşlara açılacak havaalanını merakla beklediğini belirtti.

Nuri Demirağ tarafından yapılan tarihi havaalanına herkesin ayrı ilgisi olduğunu aktaran Küçükemre, "Nuri Demirağ'ın ismi yüce bir isim, havacılık camiası ona ayrı hürmet ediyor. O yüzden özel uçak sahiplerinin ve küçük uçakların yaz döneminde buraya gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe temasları kapsamında hizmete giren Divriği İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Şimşek, asayiş ve güvenlik konularında bilgi aldı.

Şimşek, daha sonra Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı, Kaymakam Resul Tutay ve Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş'ı ziyaret etti, Naci Demirağ Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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