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DİSKİ, vatandaşları donan su saatlerine karşı uyardı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, soğuk hava nedeniyle su saatlerini dona karşı korumaları konusunda uyarıda bulundu. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, soğuk hava nedeniyle su saatlerini dona karşı korumaları konusunda uyarıda bulundu.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yaptığı açıklamada, su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtti.

Aşırı soğukların sayaç ve su borularına zarar verebileceğini kaydeden Tutşi, sayaçların ve su borularının hava ile temas eden açık bölümlerinin cam yünü, bez parçası, talaş ya da boru kılıfı gibi malzemelerle kaplanması gerektiğini aktardı.

Abonelerin, site ve apartman yöneticilerinin koruyucu önlemler almaları konusunda uyarıda bulanan Tutşi, şunları kaydetti:

"Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına ateş veya sıcak su ile müdahale etmektedir. Bu durum sayaç ve su borularına zarar vererek kullanılmaz hale getiriyor. Donan sayaç ve su borularına kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su, diğer sayaçların donmasına neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybetmeden ALO 153'e başvurmaları gerekir."

Kaynak: AA / Güncel

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