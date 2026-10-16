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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Saraçlar Caddesi'nde emeklilere gelir artışı istedi

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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Saraçlar Caddesi'nde emeklilere gelir artışı istedi
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Saraçlar Caddesi'ndeki emek buluşmasında emeklilerin ekonomik koşullarını değerlendirdi. Emeklilerin gelirlerinin artırılması ve vergi yükünün hafifletilmesi çağrısında bulunan Çerkezoğlu, DİSK'in buluşmaları sürdüreceğini söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çalışma hayatı ve emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çerkezoğlu, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen emek buluşmasında yaptığı konuşmada, işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar ve gençlerin haklarını savunmak için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede üretilen değerlerin emekçilerin katkısıyla ortaya çıktığını belirten Çerkezoğlu, "Bu ülkenin tüm değerlerini, güzelliklerini bizler üretiyoruz. Bu ülke bizim. Bütün kaynaklarıyla, üretilen bütün değerleriyle bu ülkenin gerçek sahipleri olarak emeğimize, ekmeğimize ve memleketimize sahip çıkmak için yan yana, omuz omuzayız." dedi.

Ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çerkezoğlu, emeklilerin gelirlerinin artırılması, çalışanların ücret kayıplarının giderilmesi ve vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini ifade etti.

Çerkezoğlu, DİSK'in emek buluşmalarını Türkiye'nin farklı illerinde sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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