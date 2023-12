DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Vergi Adaleti İstiyor

MELTEM KARAKAŞ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bütün vergi yükü bizim üzerimizde. Hala da her ağızlarını açtıklarında vergiyi tabana yaymaktan söz ediyorlar. Bu ülkede vergiyi tabana değil tavana yaymak lazım. Yani az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz ve iktidara sesleniyoruz; daha fazla vergi almak istiyorsanız artık işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın cebine bakmaktan vazgeçin diyoruz. Kar rekorları kıran şirketlere bakın. Kat ve kat kar bilançoları açıklayan bankalarınıza bakın. Kur korumalı mevduattan bir kuruş vergi almadan milyonlar kazananlara bakın. Artık yeter diyoruz. Çekin elinizi soframızdan. Çekin elinizi soframızdaki ekmekten, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden" dedi.

DİSK, 'Gelirde Adalet, Vergide Adalet, İnsanca Yaşanacak Bir Ücret' çağrısıyla dün Eskişehir Ulus Anıtı önünde açıklama yaptı. Açıklamaya, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı. Açıklama öncesinde, Tepebaşı Belediyesi işçilerinin Eko Şov Ritim Grubu, kısa bir gösteri yaptı.

"BİZ ÜRETİYORUZ, ÜRETTİĞİMİZ DEĞERDEN HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Her gün yoksullaştığımız, her gün alım gücümüzün düştüğü, yüksek enflasyon karşısında her gün ücretlerimizin gerilediği bu da yetmiyormuş gibi ağır vergi yüküyle her gün daha fazla ezildiğimiz bu süreçte bu mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz. İki yıldır bu mücadeleyi iş yerlerinden başlattık. Sizler iş yerlerinde tezgah başlarında bildiriler okudunuz. İş yerlerinde başlayan bu mücadeleyi alanlara, meydanlara TBMM'ne, bakanlıklara da taşıdık. Gelirde adalet dedik, vergide adalet dedik. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, ürettiğimiz değerden hakkımızı istiyoruz dedik. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı alana kadar da mücadele edeceğiz.

"ÇEKİN ELİNİZİ SOFRAMIZDAKİ EKMEKTEN"

Ülkeyi yöneten iktidar bütün vergi yükünü işçinin emekçinin halkın üzerine yüklemek için politikalarını hayata geçiriyor. İşte seçimden hemen sonra KDV, ÖTV ödediğimiz dolaylı vergileri artırdılar. Motorlu taşıt vergisini bile yılda iki kez aldılar. Bütün vergi yükü bizim üzerimizde. Hala da her ağızlarını açtıklarında vergiyi tabana yaymaktan söz ediyorlar. Buradan bir kez daha ifade edelim. Bu ülkede vergiyi tabana değil tavana yaymak lazım. Yani az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz ve iktidara sesleniyoruz; eğer daha fazla vergi almak istiyorsanız, eğer vergi gelirlerini artırmak istiyorsanız artık işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın cebine bakmaktan vazgeçin diyoruz. Etrafınıza bakın diyoruz. Kar rekorları kıran şirketlere bakın. Kat ve kat kar bilançoları açıklayan bankalarınıza bakın. Kur korumalı mevduattan bir kuruş vergi almadan milyonlar kazananlara bakın. Artık yeter diyoruz. Çekin elinizi soframızdan. Çekin elinizi soframızdaki ekmekten, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden. İşte o yüzden vergide adalet diyoruz. TBMM'deki bütün siyasi partilere çağrımız, adaletli bir vergi sistemi için hazırladığımız kanun teklifini Meclis'ten oy birliğiyle geçirmeleridir."