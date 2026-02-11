Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'ı Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı Ankara'da kabul etti.

