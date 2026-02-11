Dışişleri Bakanı Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı Ankara'da kabul etti.