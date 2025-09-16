Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, OYAK Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı Ankara'da kabul etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Durum vahim: 16 milyon insanımızı endişelendiren görüntü

Durum vahim: 16 milyon insanımızı endişelendiren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.