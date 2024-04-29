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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı kapsamında bulunduğu Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin, Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu Toplantısı kapsamında bulunduğu Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı kapsamındaki temasları devam ediyor. Fidan, Amerikan mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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