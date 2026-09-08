Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Türkiye-ABD İş Konseyi Toplantısı'na katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü'nün katıldığı TAİK Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, ABD ile ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasına yönelik işbirliği imkanlarının ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırım kararına misilleme! Hedefte İngiltere var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti

Dronu hesaba katmadı!
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı

Sonuç açıklanınca gözyaşlarına boğuldu