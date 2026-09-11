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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Özbekistan’da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Özbekistan’da temaslarda bulundu
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, siyasi istişarelerde bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da yatırım, enerji, ticaret ve iklim alanlarında temaslarda bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, siyasi istişarelerde bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da yatırım, enerji, ticaret ve iklim alanlarında temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ekinci, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akram Aliyev, Enerji Bakan Yardımcısı Umid Mamadaminov ile Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Obidcan Kudratov ile ayrı ayrı görüştü.

Bakanlık, görüşmeye ilişkin açıklamada "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, siyasi istişareler vesilesiyle bulunduğu Özbekistan'da Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akram Aliyev, Enerji Bakan Yardımcısı Umid Mamadaminov ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Obidcan Kudratov ile görüştü" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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