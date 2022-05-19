Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Macaristan ve Senegalli mevkidaşları ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Macaristan ve Senegalli mevkidaşları ile görüştü

AA - Islam Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Macaristan ve Senegalli mevkidaşları ile görüştü

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile ayrı ayrı bir araya geldi.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "New York temaslarımıza Macaristan Dışişleri Bakanıyla devam ettik. Enerji iş birliğimizi ve NATO genişlemesini ele aldık." ifadesine yer verdi.

Temasları kapsamında Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, mevkidaşı ile iki ülke ilişkilerini ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik girişimleri ele aldıklarını kaydetti.

AA / Islam Doğru - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan, New York, Senegal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title