Dilovası'nda devrilen inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde refüje çarparak devrilen inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde refüje çarparak devrilen inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kuzey OSB'ler yolunda seyreden Emin K. idaresindeki 34 FAZ 902 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, GEBKİM kavşağında refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA / Güncel