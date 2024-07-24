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Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

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Geçtiğimiz sene kasım ayında örgüt kurma ve kara para suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın avukatları tarafından yapılan tutukluluğuna itiraz talebi reddedildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından hakkında açılan dava kapsamında Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

MASAK RAPORUNUN ARDINDAN TUTUKLULUKLARINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulundu. Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin pazartesi günü yapılmasına karar vermişti.

Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Mahkemenin pazartesi günü nöbetçi olmadığı için değerlendirmede bulunmaması üzerine Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. Mahkeme heyeti önceki gün dosyanın yetkili ve görevli itiraz yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi. Dosya, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere davanın görüleceği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iade edildi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, itiraz hakkında karar vermesi için dosyayı Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Dün dosyayı yeniden ele alan mahkeme heyeti, Dilan Polat hakkındaki itirazı reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Casus:

Hayret ediyorum! Bu adalet sisteminde hala bir yolunu bulup çıkamadılar!

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Murat Ülger:

Yavaş yavaş alt yapıyı hazırlıyorlar. Bir seneye kalmaz çıkarırlar.

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