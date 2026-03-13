Dikmen'de esnaf iftarda bir araya geldi

Sinop'un Dikmen ilçesinde esnaf, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Esnaf odaları iş birliğiyle bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Oğuzhan Doğancı, ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir ay olduğunu söyledi.

Bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı artırdığını vurgulayan Doğancı, ilçede esnafın birlik içinde olmasının hem sosyal hem de ekonomik açıdan önem taşıdığına dikkati çekti.

Doğancı, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Topçu ise esnafın bir araya gelmesinin dayanışma açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Esnafın faaliyet gösterdikleri yerlerin can damarı olduğunu aktaran Topçu, "Esnafımız ilçelerimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel taşlarından biridir. Bu tür buluşmalar birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor." diye konuştu.