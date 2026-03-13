Dikmen'de esnaf iftarda bir araya geldi

Dikmen'de esnaf iftarda bir araya geldi
Sinop'un Dikmen ilçesinde esnaf, ramazan ayının önemini vurgulayan bir iftar programında toplandı. Kaymakam Oğuzhan Doğancı, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığını ifade etti.

Sinop'un Dikmen ilçesinde esnaf, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Esnaf odaları iş birliğiyle bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Oğuzhan Doğancı, ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir ay olduğunu söyledi.

Bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı artırdığını vurgulayan Doğancı, ilçede esnafın birlik içinde olmasının hem sosyal hem de ekonomik açıdan önem taşıdığına dikkati çekti.

Doğancı, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Topçu ise esnafın bir araya gelmesinin dayanışma açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Esnafın faaliyet gösterdikleri yerlerin can damarı olduğunu aktaran Topçu, "Esnafımız ilçelerimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel taşlarından biridir. Bu tür buluşmalar birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Son füze kriziyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama' İran'a mesajı net
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar


Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı

1 dakika bile oynatmadığı yıldız ismi silip attı
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Taş ve sopaların havada uçuştuğu maçın faturası ağır oldu

Taş ve sopaların havada uçuştuğu maçın faturası ağır oldu
Meclis'e sunuldu, alkol yasağı genişletiliyor

Alkol yasağı genişletiliyor, firmalar artık bunu da yapamayacak