Dijital Pazarlama ve Büyüme Teknikleri Semineri Beypazarı'nda Gerçekleştirildi

Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen seminere katılan İrfan Çelik, dijital pazarlamanın önemini vurgulayarak esnafa yönelik bilgilendirmelerin devam edeceğini açıkladı.

Ankara'nın Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığınca Dijital Pazarlama ve Büyüme Teknikleri Semineri gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Müdürlüğünde düzenlenen seminere, Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu, Ticaret Odası üyeleri ve esnaf katıldı.

Çelik, günün gelişen teknolojik koşulları kapsamında üyelerine yönelik bilgilendirmelerinin süreceğini belirterek, "Günümüzde dijital pazarlama önemli bir yere sahip. Gelişen teknolojiye de ayak uydurmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
