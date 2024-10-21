Digiturk, 2025-2030 Teknoloji Stratejilerini Paylaştı

DIGITURK, 2025-2030 yılları içinde izleyecekleri stratejileri ve yol haritalarını; düzenledikleri Teknoloji Ar-Ge Etkinliği'nde çalışanlarıyla paylaştı. Etkinlikte konuşan beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, "2017'de beIN MEDIA GROUP'a katılımının ardından grup şirketlerinin OTT inovasyon merkezi haline geldi. Örneğin, beIN ASYA, tüm kıtadaki tek bölgesel spor yayıncısıdır ve şirket tarafından desteklenmektedir. Bu ne büyük bir Türk başarı öyküsüdür" dedi.

Digiturk'ün teknoloji ekibiyle birlikte 9-10 Ekim tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği, 'Teknoloji Ar-Ge Etkinliği'nde 5 yıllık teknolojik planlar ve yol haritası paylaşıldı.

Digiturk'ün teknolojisinin sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da kullanıldığını dile getiren beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, "Teknoloji ekibi Digiturk'ün geçmişinin, bugününün ve geleceğinin arkasındaki en önemli itici güçlerden biri. 2017'de beIN MEDIA GROUP'a katılımının ardından grup şirketlerinin OTT inovasyon merkezi haline geldi. Buna örnek vermek gerekirse beIN ASYA, tüm kıtadaki tek bölgesel spor yayıncısıdır ve şirket tarafından desteklenmektedir. Bu ne büyük bir Türk başarı öyküsüdür. Buna ek olarak, TOD 2.0 projesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki milyonlarca taraftarın spor ve eğlence izleme şeklini dönüştürecek. Digiturk'ün sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada teknoloji ihraç eden bir marka haline geldiğinin somut bir kanıtı" diye konuştu.

YAPAY ZEKA TABANLI UYGULAMALAR İLGİ GÖRDÜ

Düzenlenen etkinlikte ev sahibi olan Digiturk Teknolojiden Sorumlu Grup Başkanı Hatice Memigüven, 'Bugün ve Gelecekte Digiturk Teknolojik Gelişimleri ve Mutlu Çalışan' başlıklı sunumu ile çalışan memnuniyeti ve teknolojik gelişim arasındaki bağa vurgu yaparken; teknoloji ekibinde görevli direktörlerin, yapay zeka projeleri üzerine gerçekleştirdikleri sunumlarla yeni teknolojinin olumlu etkinlerini anlattı.

Etkinlikte Digiturk Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Grup Başkanı Erem Demircan, Digiturk Eğlence İçeriğinden Sorumlu Grup Başkanı Esra Özaral Altop, Digiturk Finanstan Sorumlu Grup Başkanı Yavuz Zaman, Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed - Al Marri, Digiturk ve İş Geliştirme ve Stratejiden Sorumlu Kıdemli Başkanı Ayşe Ağar sunumlar gerçekleştirdi. Bu sunumlarla Digiturk'ün gelecekteki yol haritası ve stratejileri detaylandırıldı.

Ayrıca Digiturk Teknoloji ekibinde görevli direktörler Taylan Özsipahi, Uğur Türel, Emrullah Çobaner, Selin Başaran, Erhan Ayyıldız ve Emre Uysal gerçekleştirdikleri sunumlarla geleceğin yol haritasını paylaştı. Digiturk bünyesinde geliştirilen önemli projelerden, TOD 2.0 ve GCP gibi dijital dönüşüm projeleri, yapay zeka tabanlı yenilikçi uygulamalar katılımcılar tarafından ilgi gördü.