Üye Girişi
Haberler

Digiturk, 2025-2030 Teknoloji Stratejilerini Paylaştı

Digiturk, 2025-2030 Teknoloji Stratejilerini Paylaştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Digiturk, 9-10 Ekim tarihlerinde Sapanca'da düzenlediği Teknoloji Ar-Ge Etkinliği'nde 2025-2030 yılları için teknolojik planlarını ve projelerini çalışanlarıyla paylaştı. beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, Digiturk'ün uluslararası başarılarına ve gelecekteki hedeflerine vurgu yaptı.

DIGITURK, 2025-2030 yılları içinde izleyecekleri stratejileri ve yol haritalarını; düzenledikleri Teknoloji Ar-Ge Etkinliği'nde çalışanlarıyla paylaştı. Etkinlikte konuşan beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, "2017'de beIN MEDIA GROUP'a katılımının ardından grup şirketlerinin OTT inovasyon merkezi haline geldi. Örneğin, beIN ASYA, tüm kıtadaki tek bölgesel spor yayıncısıdır ve şirket tarafından desteklenmektedir. Bu ne büyük bir Türk başarı öyküsüdür" dedi.

Digiturk'ün teknoloji ekibiyle birlikte 9-10 Ekim tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlediği, 'Teknoloji Ar-Ge Etkinliği'nde 5 yıllık teknolojik planlar ve yol haritası paylaşıldı.

Digiturk'ün teknolojisinin sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da kullanıldığını dile getiren beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, "Teknoloji ekibi Digiturk'ün geçmişinin, bugününün ve geleceğinin arkasındaki en önemli itici güçlerden biri. 2017'de beIN MEDIA GROUP'a katılımının ardından grup şirketlerinin OTT inovasyon merkezi haline geldi. Buna örnek vermek gerekirse beIN ASYA, tüm kıtadaki tek bölgesel spor yayıncısıdır ve şirket tarafından desteklenmektedir. Bu ne büyük bir Türk başarı öyküsüdür. Buna ek olarak, TOD 2.0 projesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki milyonlarca taraftarın spor ve eğlence izleme şeklini dönüştürecek. Digiturk'ün sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada teknoloji ihraç eden bir marka haline geldiğinin somut bir kanıtı" diye konuştu.

YAPAY ZEKA TABANLI UYGULAMALAR İLGİ GÖRDÜ

Düzenlenen etkinlikte ev sahibi olan Digiturk Teknolojiden Sorumlu Grup Başkanı Hatice Memigüven, 'Bugün ve Gelecekte Digiturk Teknolojik Gelişimleri ve Mutlu Çalışan' başlıklı sunumu ile çalışan memnuniyeti ve teknolojik gelişim arasındaki bağa vurgu yaparken; teknoloji ekibinde görevli direktörlerin, yapay zeka projeleri üzerine gerçekleştirdikleri sunumlarla yeni teknolojinin olumlu etkinlerini anlattı.

Etkinlikte Digiturk Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Grup Başkanı Erem Demircan, Digiturk Eğlence İçeriğinden Sorumlu Grup Başkanı Esra Özaral Altop, Digiturk Finanstan Sorumlu Grup Başkanı Yavuz Zaman, Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed - Al Marri, Digiturk ve İş Geliştirme ve Stratejiden Sorumlu Kıdemli Başkanı Ayşe Ağar sunumlar gerçekleştirdi. Bu sunumlarla Digiturk'ün gelecekteki yol haritası ve stratejileri detaylandırıldı.

Ayrıca Digiturk Teknoloji ekibinde görevli direktörler Taylan Özsipahi, Uğur Türel, Emrullah Çobaner, Selin Başaran, Erhan Ayyıldız ve Emre Uysal gerçekleştirdikleri sunumlarla geleceğin yol haritasını paylaştı. Digiturk bünyesinde geliştirilen önemli projelerden, TOD 2.0 ve GCP gibi dijital dönüşüm projeleri, yapay zeka tabanlı yenilikçi uygulamalar katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Teknoloji Digiturk Sapanca Ekonomi Güncel beIN Spor CEO

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 Mezarlıkta katliam: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar

Dördüz doğum sonrası dehşeti yaşayan annenin sözleri yürekleri dağladı
İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum

İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
John Wick filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Ekim Beypazarı, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 21-22 Ekim Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Ekim Menemen, Karabağlar, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Selahattin Demirtaş'ın Özgür Özel'e verdiği çağrı metni Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 21-22 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 21-22 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana mezarlıkta 3 kadını öldüren katil yakalandı mı? Adana Buruk mezarlığında cinayet SON DAKİKA! Adana'da mezarlıkta 3 kadını öldüren kim, neden öldürdü, VİDEO var mı? Ölen kadınların isimleri açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.