Didim'de uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri şüpheli şahısların bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Akköy Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında 2 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada bir adet 9 mm çapında tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN