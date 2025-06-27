Didim Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiasıyla 4 Tutuklama

Didim Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiasıyla 4 Tutuklama
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Aydın'ın Didim ilçesinde, kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada, 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Operasyon sırasında haksız kazanç sağladıkları öne sürülen zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli deliller ele geçirildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla belediyeye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediyesi'ne bağlı cenaze hizmetleri biriminde ihale usulüyle yapılan malzeme alımlarında, bazı ürünlerin gerçek değerlerinin üzerinde faturalandığı, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı iddiasıyla çalışma başlattı. Ayrıca belediye adına alınan bazı malzemelerin H.H.'nin evine ve iş yerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı, bu yolla haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Bu kapsamda ekipler, önceki gün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda belediye çalışanı A.O.K. ve eşi Ö.K., eski belediye çalışanı H.H. ile E.E. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ö.K., H.H., E.E. ve E.S., tutuklanırken, A.O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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