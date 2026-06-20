Dicle Üniversitesi Futsal Takımı şampiyonluk hedefiyle antrenman yapıyor

Türkiye Üniversiteler Arası Futsal Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Dicle Üniversitesi (DÜ) Futsal Takımı, yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla hazırlanıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2-10 Mayıs'da Adana'da düzenlenen ve Süper Lig'de yer alan 25 üniversite takımının katıldığı Ünilig Salon Futbolu Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden DÜ Futsal Takımı, üçüncülük elde etti.

Eylül ayında başlayacak olan sezonun hazırlıklarına ara vermeden başlayan takım, haftanın belirli günlerinde DÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) spor salonunda antrenörler eşliğinde önümüzdeki sezon şampiyonluk için yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

"Ülkemize, milli takıma sporcu vererek hizmet etmek istiyoruz"

Takım antrenörü ve BESYO??????? Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Savaş Ayhan, AA muhabirine, kendi öğrencilerinden oluşan yetenekli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını söyledi.

Müsabaka listesine 14 kişi yazabilmelerine rağmen 25 kişilik hazır bir kadroyla çalıştıklarını belirten Ayhan, takımın haftanın iki, bazen de üç günü antrenman yaptığını bildirdi.

Çok yetenekli sporcularının bulunduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Hem okuyorlar hem üniversitenin sportif faaliyetlerine katılarak ülkemize ve ilimize faydalı olmaya çalışıyorlar. Takımda milli sporcularımız da var. Biz bu konuda da iddialıyız. Aynı zamanda ülkemize, milli takıma sporcu vererek hizmet etmek istiyoruz. Türkiye 3'üncüsü olduk. Bu bizim için ciddi bir başarıydı ama bizim asıl hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor çünkü bizim bir amacımız var. Şampiyon olup ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek ve bayrağımızı gururla dalgalandırmak. Türkiye şampiyonu olan takım daha sonra üniversitemizi UEFA Ligi maçlarında temsil etme şansına sahip oluyor. Bu konuda üniversite yönetimi ciddi destek görüyoruz. Bu da inancımızı ve cesaretimizi arttırıyor."

"Bu sezon hedefimiz birinci olmak"

Milli sporcu BESYO Antrenörlük Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Rıdvan Baydan (26) da bu yıl elde ettikleri üçüncülüğün kendilerine büyük bir tecrübe kattığını söyledi.

Eylül ayında başlayacak olan yeni sezon için motivasyonlarının tam olduğunu dile getiren Baydan, "Önümüzdeki sezon Allah'ın izniyle birinci olup, Dicle Üniversitesini en iyi yere yerleştireceğiz. Bir yandan derslere giriyoruz bir yandan da takımla antrenmanlara çalışıyoruz. Bu sezon hedefimiz birinci olmak." ifadelerini kullandı.

"Hazırlıklarımızı yapıp birinci olacağız"

Takımın oyuncusu ve BESYO Antrenörlük Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kadircan Altun da şampiyonluk yolunda ciddi fedakarlıklar yaptıklarını dile getirdi.

Hazırlık sürecinin çok verimli geçtiğini belirten Altun, şunları aktardı:

"Hedefimiz şampiyon olup ülkemizi ve üniversitemizi daha iyi tanıtabilmek. Hazırlıklarımızı yapıp birinci olacağız ve Avrupa'ya gideceğiz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Bazı şeylerden feragat ediyoruz. Büyük bir çaba içerisindeyiz. Hocalarımız da sağ olsun bizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman arkamızdalar, yanımızdalar. Onlar da bize tam güveniyor."