HELİKOPTER KAZASINDAKİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Helikopter kazasında 3 mürettebatı arama çalışmaları yeniden başladı (2)

Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınında alevlere müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düşen ve 1 mürettebatın yüzerek karaya çıktığı, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerindeki 3 mürettebat için arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Ekiplerin cenazeyi kıyıya çıkarmak için çalışmaları devam ederken 2 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.