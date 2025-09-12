Deyrizor'un Yeniden İmarı İçin 26 Milyon Dolar Toplandı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinin yeniden imarı için düzenlenen bağış kampanyasında 26 milyon dolar toplandı.

Suriye Kültür Bakanlığının himayesinde, Deyrizor kentinin yeniden imarı, bölgenin kalkınması ve altyapı çalışmaları için "Deyr el-İzz" adıyla bağış kampanyası başlatıldı.

Deyrizor Belediye Stadı'nda düzenlenen bağış toplama etkinliğine, Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, Sağlık Bakanı Musab el Ali, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Ahmed Zeydan, Deyrizor Valisi Gassan el Seyyid Ahmed katıldı.

Halkın yoğun katılım gösterdiği etkinlik kapsamında 26 milyon dolar toplandı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki zengin petrol sahalarına sahip Deyrizor ili, iç savaş boyunca birçok saldırının hedefinde oldu. Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın işgalinde de kalan il, en çok zarar gören kentlerin başında geliyor. Devrik rejim saldırılarında yerle bir olan şehrin alt ve üst yapısı büyük ölçüde yenilenmeye ihtiyaç duyuyor.