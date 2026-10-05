Devrimci Emekliler Sendikası İzmir Konak'ta emekli aylıklarının artırılmasını istedi

(İZMİR) - Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, emekli aylıklarının artırılması, sağlık ve barınma başta olmak üzere temel haklara erişimin kolaylaştırılması ve emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin Konak'ta basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmir'in farklı ilçelerinden emeklilerin katıldığı açıklamada, "Adil, eşit, insanca bir emeklilik istiyoruz", "Söyleyecek sözümüz, yaşayacak günümüz kalmadı" ve "Sefalete mahküm olmayacağız" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşındı.

Basın açıklamasını DEV Emekli-Sen Konak Şube Başkanı Esma Minareci okudu. Minareci, konuşmasına yaşamını yitiren emeklileri anarak başladı. Emeklilerin geçim sıkıntısı nedeniyle karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çeken Minareci, emeklilerin yıllarca çalışarak ve prim ödeyerek emeklilik hakkı kazandığını, ancak bugün çok sayıda emeklinin aldığı aylıkla temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti.

"EMEĞİMİZİ VE ONURUMUZU ÇALDIRMAYACAĞIZ"

"Bizler bu ülkenin yıllarca alın teri döken, üreten, çalışan ve bugün emekli olan milyonlarıyız. Ömrümüzü fabrikalarda, tarlalarda, iş yerlerinde, kamu kurumlarında, sokaklarda, bu ülkenin geleceği için harcadık. Bugün bizlere reva görülen ise insanca bir yaşam değil, her geçen gün biraz daha ağırlaşan yoksulluk, açlık ve güvencesizliktir" diyen Minareci, şunları kaydetti:

"Buradan açıkça ilan ediyoruz. Emeğimizi ve onurumuzu çaldırmayacağız. Yıllarca çalıştık, prim ödedik. Emeklilik hakkımızı bir lütuf olarak değil, alın terimizin karşılığı olarak kazandık. Ancak bugün milyonlarca emekli aldığı maaşla ayın sonunu getiremiyor. Temel gıda maddelerini, kiraya, elektriğe, doğal gaza ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanıyorlar. Emeklinin sofrasındaki ekmek küçülürken yaşam maliyeti büyüyor. Biz yoksulluğa mahküm edilmeyi kabul etmiyoruz. Emeklilik, insanın hayatının son döneminde huzur ve güven içinde yaşaması gereken bir dönemdir. Emeklileri çocuklarının yardımına, borca, krediye ve sadakaya muhtaç bırakmak sosyal devlet anlayışıyla asla bağdaşmaz. Biz sadaka istemiyoruz. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Yıllarca ödediğimiz primlerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır ücret, insanca yaşam koşulları ve adil bir emeklilik sistemi istiyoruz. Emekli maaşlarının gerçek enflasyon karşısında erimesine asla seyirci kalamayacağız. Seyyanen zam talebimizden vazgeçmeyeceğiz.

"SADAKA DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

En düşük emekli aylığının insan onuruna yaraşır seviyeye çıkarılması için mücadele edeceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Sağlık hakkının paralı hale getirilmesine, katkı ve katılım paylarıyla emeklilerin sağlık hizmetlerine erişiminin zorlaştırılmasına karşı çıkacağız. Emeklinin barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hakkını güvence altına alan sosyal politikalar için mücadele edeceğiz. Çünkü biliyoruz, hak verilmez, mücadeleyle alınır. Bizleri yalnızca seçim dönemlerinde hatırlayan anlayışlara da açıkça söylüyoruz. Emekliler artık susmayacak. Emekliler artık beklemeyecek. Emekliler artık kendi kaderlerini başkalarının insafına bırakmayacak. Bizler örgütlenecek, yan yana gelecek ve hakkımızı birlikte savunacağız. Çünkü bugün emeklinin yaşadığı sorun yalnızca emeklinin sorunu değildir. Bugün emeklinin sofrasındaki ekmeğe uzanan el, yarının çalışanının ve genç kuşakların geleceğine de uzanmaktadır. Emeğe sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Emekliye sahip çıkmak, insan onuruna sahip çıkmaktır. Buradan tüm emeklilerimize çağrımızdır. Yan yana gelelim emeklilerimiz, örgütlenelim. Haklarımız için birlikte mücadele edelim. Bizler Devrimci Emekler Sendikası olarak biliyoruz ki hiçbir hak mücadele edilmeden kalıcı hale gelemez. Sokaklarda, meydanlarda, iş yerlerinde ve hayatın her alanında hakkımızı arayacağız, savunacağız. Emeğimizi de asla çaldırmayacağız. Çaldırmayacağız. Onurumuzu çaldırmayacağız. Geleceğimizi çaldırmayacağız. ve bir kez daha haykırıyoruz. Biz sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Emeğimizi, onurumuzu çaldırmayacağız."

Kaynak: ANKA