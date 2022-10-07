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Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü

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Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Abdo Kırkmaz (60), yaşamını yitirdi.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Abdo Kırkmaz (60), yaşamını yitirdi.

Tokdemir Mahallesi'nde Abdo Kırkmaz, cuma namazından sonra evine gitmek için 63 RA 582 plakalı traktörüne bindi. Bir süre ilerleyen Kırkmaz, kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kırkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altınözü Güncel Haberler

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