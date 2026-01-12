Devre tatil satmak için 306 kilometre yol katedip geldiği kentte 245 bin TL dolandırıldı

TEKİRDAĞ'da yaşayan Mustafa Bulut (68), devre tatil hakkını satmak için geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde, kendisini emlakçı olarak tanıtan 2 şüpheli tarafından, açık olan mobil bankacılık uygulamasından kendi hesaplarına 245 bin lira havale yapılarak dolandırıldı. Şüpheliler, rezervasyon yaptırdıklarını söyleyerek bir otelin önünde Bulut'u bırakıp kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Devre tatil satmak için 306 kilometre yol gelen Bulut, otele girdiğinde adına bir rezervasyon olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yaşayan işçi emeklisi 2 çocuk babası Mustafa Bulut, nakit ihtiyacı için 7 şehirdeki devre tatil haklarını 1 milyon TL'ye satmak için internetten ilan verdi. Bulut, kendisini telefonla arayıp, emlakçı olduklarını ve müşteri bulduklarını söyleyen 2 kişiyle görüşmek üzere 6 Ocak'ta Bursa'ya geldi. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otomobille aldıkları Bulut'u İznik ilçesine götüren şüpheliler, yolculuk sırasında, devir işlemlerini hızlandırmak için hesap limitlerini kontrol etme bahanesiyle cep telefonunu alarak, açık olan mobil bankacılık uygulamasından kendi hesaplarına 245 bin lira havale yaptı. Sonra da ertesi gün devir işlemlerini yapmak üzere buluşmak için anlaşıp, konaklaması için rezervasyon yaptırdıklarını söyledikleri otelin önünde bırakıp otomobille uzaklaştı. Otele giren Bulut, adına herhangi bir rezervasyon bulunmadığını öğrenince dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu.

'LİMİTLERE BAKMAK İÇİN TELEFONUMU ALDILAR'

Devre tatil satmak için 306 kilometre yol gelerek, dolandırılıp, sokak ortasında bırakılan ve memleketine geri dönen Mustafa Bulut, "Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devre tatil ilanı verdim. Beni arayan şahıslar, 'Müşteri var, emlakçıyız' dediler. Pazarlık yaptık, anlaştık. Devir işlemleri için Bursa'ya çağırdılar. Otobüsle geldim. Geç geldiğim için beni otele yerleştireceklerini söylediler. Yolda giderken, 'İşlemleri hızlandırmak için limitlere bakalım' dediler. Telefonumu aldılar. O sırada cep bankacılığım açıktı. Hesabımdan 245 bin lira havale yapmışlar" dedi.

'REZERVASYON OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE ŞÜPHELENDİM'

Ertesi sabah buluşmak için ayrıldığı kişilerin dolandırıcı olduğu, otele girdiğinde anladığını söyleyen Bulut, "Otelin önünde indirip, aniden uzaklaştılar. Otele sorduğumda rezervasyon olmadığını öğrendim. Şüphelenip kartlarımı ve hesaplarımı bloke ettirdim. Havale işlemine de bloke konuldu. Polise gidip ifade verdim. Kameralardan sabah kullanılan araç ve sahibi tespit edildi. Bana gösterilen şahsı teşhis ettim. Ayrıca telefonuma işlem yapıldığına dair mesaj da geldi" diye konuştu.

Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, Mustafa Bulut'u rezervasyon yaptırdıklarını söyledikleri otelin önüne bırakan şüphelilerin otomobille uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.