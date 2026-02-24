Haberler

DMM'den dolandırıcılık uyarısı

Güncelleme:
İletişim Başkanlığı, sanal medya üzerinden dolandırıcılık amacıyla yayımlanan 'devlet destekli yatırım programı' ve benzeri içeriklere karşı vatandaşları uyararak, bu tür sitelere itibar edilmemesini istedi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), haber sitesi görünümü verilerek 'devlet destekli yatırım programı', 'yüksek kazanç' veya 'ek gelir fırsatı' başlıklarıyla paylaşılan site ve içeriklerin dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haber sitesi görünümü verilerek 'devlet destekli yatırım programı', 'yüksek kazanç' veya 'ek gelir fırsatı' başlıklarıyla paylaşılan site ve içerikler dolandırıcılık girişimidir. Hiçbir kamu kurumu adına internet üzerinden yatırım toplama veya garanti kazanç vaadiyle bir program yürütülmemektedir. Resmi kurum adları, devlet büyüklerine ait görüntüler ile basın kuruluşlarının logo ve tasarımları kullanılarak oluşturulan bu tür sahte içeriklere itibar edilmemesi, herhangi bir kişisel ve finansal bilginin paylaşılmaması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
