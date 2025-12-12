Develi'ye yapılan yeni terminal binasının işletmesi ilçe belediyesine verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 milyon liralık yatırımla Develi ilçesine kazandırılan yeni terminal binasının işletmesi Develi Belediyesine verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, nüfus bakımından Kayseri'nin 4'üncü büyük ilçesi olan Develi'yi inşa edilen terminal binasında çalışmalar tamamlandı.

Terminalin işletme yetkisi, aralık ayı meclis toplantısında oy birliğiyle Develi Belediyesine verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni terminal binasının Develi'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, meclis üyelerine teşekkür etti.

Öte yandan Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesine yapılması planlanan yeni terminal binası için de ocak ayında ihalenin yapılacağını ve mart ayında yer teslimi gerçekleştirilerek projeye başlanmasının planlandığını kaydetti.