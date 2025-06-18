Deva ve İyi Parti'den 'Parlamenter Sistem' Komisyonu

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası iki lider yaptığı açıklamada parlamenter sisteme dönüş konusunda şimdilik bir komisyon kurma kararı aldıklarını duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çözüm süreci ile ilgili görüşlerini paylaşmak üzere planladığı siyasi parti ziyaretlerine başladı. Yeniden Refah Partisi ile başlayan program, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile devam etti. Heyetler arasında süren bir saatlik görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Parlamenter sistem konusunda ortak çalışma grubu kurmayı kararlaştırdık"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, görüşmede gündemde başta İran ve İsrail çatışması olmak üzere; yeni anayasa, parlamenter sistem ve terörsüz Türkiye süreci olduğunu kaydetti. Babacan, "İYİ Parti'de DEVA Partisi de kurulduğu günden bu yana parlamenter sistemi savunan partiler. Bu konuda iki partinin de iradesini sapasağlam koruduğunu da teyit etmiş olduk. Bu konuda partilerimiz arasındaki diyaloğun aynı zamanda bir ortak çalışma zeminin oluşması için de bir ortak çalışma grubu kurmayı da kararlaştırdık. İlk aşamada iki partiden de 2'şer ismin görevlendirilerek daha önce yapmış olduğumuz parlamenter sistem çalışmasını baz alıp zenginleştirilmesi, güncel anayasa tartışmaları da dahil parlamenter sistemin savunucusu olmak hem de parlamenter sistemden muradımızın ne olduğunu da anlatmak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"TBMM'nin manevi şahsiyetini olumsuz yönde etkileyecek bir adım"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, İsrail'in asıl hedefinin Türkiye olduğunu belirtti. Dervişoğlu, ülke gündemine ilişkin, "Birileri bir isim takmak istiyor ama henüz düşünceden eyleme dönüşmüş bir hal yok. O teklife hükümetin nasıl baktığı da net değil. O komisyona karşı da yaşanması muhtemel olumsuzlukları ifade ederek endişelerimizi dile getirdik. Orada da kısmen ortaklaştığımızı söyleyebilirim. Devlet, hükümetle birlikte bir anayasa değişikliği hazırlıyor türünden bir hissiyat yaratmaya çalışıyorlar. Devlet, hükümet, Erdoğan, Bahçeli, İmralı, Kandil, DEM bu işin neresinde henüz bunu net olarak belirleyebilme imkanına sahip olamadık. Ortaya bir şey atıyorlar ve siyasi partilerin tartışmasını arzu ediyorlar. Böyle bir muradın yaşama geçirilmesine fırsat tanımayacağımızı ifade ediyorum. Eğer bir hazırlıkları varsa bu zamana kadar önümüze getirmiş olmalarını beklerdik ama konuyla ilgili komisyon çalışmalarına yeni başladıklarını ifade ediyorlar. Bu da ciddiyetsizliklerinin bir delili olarak karşımızda duruyor. TBMM'de anayasa ve adalet komisyonları var ama bu hükümetin bir de torba kanun saplantısı var. Anayasa değişikliğini bile bir torba kanun gibi ele almış olmaları halini TBMM'nin manevi şahsiyetini olumsuz yönde etkileyecek bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin sorunlarının aşılabilmesi için kimseye kapılarımızı kapatmış değiliz. Aradığımız şey samimiyettir. Aradığımız şeyi burada bulmuş olmaktan mutluyum. Sayın Genel Başkana teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"TÜİK, Cumhurbaşkanı'nı da kandırmaya dev a m ediyor"

Dervişoğlu ve Babacan basın toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor", "Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde iyileşme söz konusu" şeklindeki açıklamaları hatırlatılan Dervişoğlu, "Anladığım kadarıyla bir deponun kaça dolduğunu bilmiyor. Mazot 50 lirayı aştı. En küçük aracın deposu 60 litre. Sadece mazot üzerinden hesap yaparsanız 1 depo 3 bin liraya doluyor. 10 depo 30 bin lira yapıyor. Cumhurbaşkanı keşke bu sorunların çözümlerini futbol terimlerinden yararlanarak sağlamaya gayret sarf etseydi... Dediği gibi hangi gösterge iyiye gidiyor anlayabilmiş değilim. TÜİK sadece milleti kandırıyor sanıyordum. Demek Cumhurbaşkanı'nı da kandırmaya devam ediyor" yanıtını verdi.