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DEVA lideri Babacan Kocaali'de fındıkçıları dinledi, tarım politikası fiyasko dedi

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DEVA lideri Babacan Kocaali'de fındıkçıları dinledi, tarım politikası fiyasko dedi
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya geldi. Babacan, ilan edilen fındık alım fiyatlarının işe yaramadığını, tarımsal desteklerin yaralara merhem olmadığını belirterek iktidarın tarım politikasını fiyasko olarak niteledi.

(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "İlan edilen fındık alım fiyatlarının hiçbir işe yaramadığına, tarımsal desteklerin yaralara merhem olmadığına yerinde şahit olduk. İktidarın bir tarım politikası yok, sonuç tam bir fiyasko" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde üreticilerle yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üreticilerin yaşadığı sıkıntıları dinlediklerini belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Fındık üreticilerinin feryadı tüm Türkiye'den duyuluyor artık.

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeydik. Bahçede, sokakta, fabrikada üreticilerimizle bir araya geldik, yaşadıkları büyük sıkıntıları kendilerinden dinledik.

İlan edilen fındık alım fiyatlarının hiçbir işe yaramadığına, tarımsal desteklerin yaralara merhem olmadığına yerinde şahit olduk.

İktidarın bir tarım politikası yok, sonuç tam bir fiyasko.

Biz, üreticimizin emeğine, alın terine sahip çıkacağız."

Kaynak: ANKA
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